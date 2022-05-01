Виктор Козлов стал главным тренером «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов назначен главным тренером «Салавата Юлаева». Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на один сезон.

«Переговоры прошли легко, потому что это почетно — быть главным тренером «Салавата Юлаева». Это очень хороший вызов для меня, следующий шаг в карьере, и я к нему готов. Состоялась встреча с Главой республики. Для меня встретиться с Радием Фаритовичем — огромная честь. Понимаю, какая ответственность возложена на меня», — цитирует Козлова официальный сайт «юлаевцев».

В тренерский штаб уфимского клуба Козлов входит с 2020 года. Ранее команду возглавлял финский специалист Томи Лямся.

До работы в «Салавате Юлаеве» Козлов входил в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга».