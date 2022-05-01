«Сибирь» сделала новое предложение защитнику Илье Морозову

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«Сибирь» сделала новое предложение защитнику Илье Морозову, который является ограниченно свободным агентом. Об этом сообщил генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

23-летний защитник Морозов сыграл за новосибирский клуб 46 игр в регулярном чемпионате КХЛ и отметился 10 очками (3+7).