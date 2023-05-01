Видеолайв об открытии рынка КХЛ — в 14.00

В день открытия рынка свободных агентов КХЛ с 14.00 на YouTube-канале «СЭ» мы проведем для вас большой эфир.

Будет множество участников, в том числе наши корреспонденты, а также гости из числа агентов и менеджеров клубов. Ждем подключения Александра Черных, Шуми Бабаева и Алексея Сопина.

Не пропустите!