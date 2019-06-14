Видео с места убийства супруги Максима Соколова. 18+

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства супруги бывшего хоккеиста Максима Соколова. В кадре окровавленный кухонный нож, которым была убита Ирина Соколова, а также пятна крови на полу и стенах.

Напомним, что 13 июня в поселке Романовка Ленинградской области произошла трагедия – жену известного вратаря, воспитанника петербургского хоккея, выступавшего за сборную России Максима Соколова нашли убитой в загородном доме. Сперва первоисточник, сообщивший об этом (телеграмм-канал Mash на Мойке) поспешил обвинить 18-летнего сына голкипера, также играющего в воротах за клуб МХЛ СКА-1946, которого тоже зовут Максим Соколов. Версия с убийством основывалась на показаниях младшего сына Максима – Арсения. По словам источника, он прибежал к соседям и сообщил, что его старший брат сошел у с ума – пришел убить его, но он убежал, а затем кинулся на мать. Когда Арсений вернулся, тот в состоянии аффекта попытался добить старшего брата, который до этого якобы неудачно решил покончить жизнь самоубийством.

Супруга Соколова Ирина погибла на месте. Старший сын находится без сознания в реанимации, младший – на допросе у следователей. По одной из версии – именно он и является убийцей.

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

