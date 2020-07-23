Вайсфельд считает, что новый сезон в КХЛ может стартовать в сентябре

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд считает, что старт нового сезона КХЛ в сентябре возможен. Однако, по его мнению, необходим четкий регламент.

— Возможен ли старт чемпионата КХЛ в сентябре? Думаю, да. Не во всех же командах есть заболевшие, — цитируют «Известия» Вайсфельда. — Все зависит от стратегии, которой будут руководствоваться в КХЛ. Это решение должны принимать люди, которые владеют большей информацией, чем мы. Нужно создать четкий регламент. К примеру, сколько бы человек ни заболело, продолжаем чемпионат, или, наоборот, от пяти инфицированных — все отменяем. Важно договориться обо всем на берегу. В футболе проблема в том, что одним командам игры переносят, вторые приезжают молодежным составом, а третьим вообще записывают поражения. Это неправильно. Должно быть четкое понимание, как действовать, если в командах будут инфицированные.