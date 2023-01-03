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Сегодня, 12:57

Вайсфельд назвал главный момент дедлайна КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Эксперт Леонид Вайсфельд в прямом эфире на канале «СЭ» поделился мнением о самом ярком событии дедлайна КХЛ.

«В моем понимании главная бомба дедлайна — подписание «Локомотивом» Михаила Варнакова.

Ну вот в Казани, например, есть Зарипов. Мы к нему с огромным уважением относимся, но что он сейчас может сказать условному Сафонову? Данис ведь не играет.

Мне кажется, подписание Варнакова — это слишком. Как талисман уже», — сказал Вайсфельд.

27 декабря стало известно, что «Локомотив» подписал контракт с нападающим Варнаковым. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

Михаил Варнаков-младший
ХК Локомотив (Ярославль)
Леонид Вайсфельд
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