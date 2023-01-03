Вайсфельд назвал главный момент дедлайна КХЛ
Эксперт Леонид Вайсфельд в прямом эфире на канале «СЭ» поделился мнением о самом ярком событии дедлайна КХЛ.
«В моем понимании главная бомба дедлайна — подписание «Локомотивом» Михаила Варнакова.
Ну вот в Казани, например, есть Зарипов. Мы к нему с огромным уважением относимся, но что он сейчас может сказать условному Сафонову? Данис ведь не играет.
Мне кажется, подписание Варнакова — это слишком. Как талисман уже», — сказал Вайсфельд.
27 декабря стало известно, что «Локомотив» подписал контракт с нападающим Варнаковым. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
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