Валтонен подтвердил, что может возглавить «Барыс»

Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен подтвердил факт переговоров с «Барысом». Ранее финский специалист отказался продлевать контракт со шведской «Мурой», которую возглавлял с ноября.

— У меня сейчас нет контракта, поэтому, конечно, я заинтересован в работе, — заявил Валтонен в интервью Jatkoaika. — Не могу комментировать больше. Интересны все варианты, но пока ничего определенного. Да, так и есть. Я пока не связывался со своим агентом, поэтому трудно добавить что-то еще.

Конечно, мне интересно тренировать и сборную Казахстана тоже. Это большая возможность. Я два года работал со сборной Польши — мне это понравилось, нам удалось сделать несколько хороших вещей. Мне будет в удовольствие работать со сборной, но пока не могу сказать больше.