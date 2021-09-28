Капитан «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:3). В этой встрече форварда набрал 5 (1+4) очков.

— Хорошая игра, настраивались после поражения в Нижнем Новгороде, сыграли там не в свой хоккей. «Спартак» — команда, на которую все ребята настраиваются очень хорошо. Здорово, что мы выиграли, я рад, идем дальше.

— Скажи пару слов о заброшенной шайбе, как решился на бросок из такой не самой очевидной позиции?

— Пытались разыграть диагональ, ребята «Спартака» все перехватывали, я посмотрел, вратарь дальний щиток положил немного не туда, встал плохо, а мне Ерема (Александр Еременко) постоянно говорит, когда можно делать такие штуки с вратарями, так что половина гола — Александра Великого.

— Вадим, набрал пять очков, хотел обратить внимание журнала на себя?

— Хотел помочь «Динамо» выиграть матч и взять два очка.

— Недавно ИИХФ призвала всех играть на канадских площадках, но в Нижнем Новгороде не стандартная площадка, у «Динамо» — канадская, где-то есть финские, где тебе удобнее играть?

— Дома играть всегда удобнее. В Нижнем площадка чуть поменьше. Где удобнее играть? Не знаю, когда проигрываешь, то можно много отговорок найти: курица плохая была на обеде или еще что-то. Сами проиграли игру, поэтому только себя можно винить.

— За 10 матчей набрал 24 очка, можешь сказать, что получаешь кайф и удовольствие от игры, потому что получается почти все?

— Что ты меня так низко ценишь-то? Может, я еще больше наберу (улыбается). Но, на самом деле, прикольно, играем моментами здорово, хорошо ребята помогают, отдают передачи, мне все нравится.

— В «Динамо» работает шведский тренер вратарей Веннстрем, сегодня у «Спартака» играл вратарь из Швеции Данск, был ли какой-то дополнительный разбор от Магнуса по его слабым сторонам?

— У нас перед каждой игрой идет разбор, у нас в этом плане все говорят.