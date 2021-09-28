Алексей Кудашов: «Игра удалась и по голам, и по результату»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Спартаком» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хочу поблагодарить болельщиков, очень жаль, что из-за эпидемиологической ситуации был неполный стадион. Но все равно поддержка была сегодня очень важна для нас. По игре не совсем получился первый период: не те скорости были, не те движения. Но начиная со второго периода включились, заставили соперника удаляться, получали большинство, и вследствие этого пошли голы. Поэтому я думаю, что игра удалась и по голам, и по результату, да и зрителям понравилось.

У нас 13 нападающих, мы смотрим, кто лучше. Кто меньше поможет, кто больше. Поэтому мы решили не рисковать, дали почувствовать игровой ритм. И Муранов готовится к следующей игре.

Уход Чайковски? Я скажу так, каждый игрок должен занимать свое место. Четыре защитника не попадают, на остальных позициях должны играть немного другие игроки. У нас еще есть плеяда молодых ребят, я уже не раз говорил, что у нас омолаживание, у нас молодые ребята играют, мы будем им доверять. В «Динамо» из Санкт-Петербурга у нас играет молодежь, так что у нас есть обойма, — заявил тренер.

Надежда Тонконог