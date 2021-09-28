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Дмитрий Рашевский: «В третьем периоде еще больше прибавили и дожали»

23:15
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский стал автором дубля в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:3).

— Опять не очень хорошо начали, проспали первый период, но ко второму собрались, добавили в движении, выровняли игру. Но все равно этого не хватало, поэтому в третьем периоде еще больше прибавили и дожали.

— Перевод в первое звено по ходу матча — насколько было легко или сложно перестроится?

— С некоторыми ребятами я уже играл в большинстве, что-то понимаю, их ход мыслей, как они будут действовать, поэтому каких-то проблем не было.

— Есть объяснение, почему игра разделилась на две части, первая — достаточно скучно и осторожно, вторая, после шайбы Шипачева, началось голевое безумие?

— Не знаю, это продолжается уже не первую игру, работаем над тем, чтобы это исправить.

— После поражения в Нижнем что происходило? Это было событие, выходящее из ряда вон, или все спокойно отнеслись?

— Отнеслись спокойно, прошли это. Все равно это рано или поздно случилось бы, сделали правильные выводы, двигаемся дальше.

— Сегодня у тренера Скопинцева юбилей, перед матчем в раздевалке были разговоры, что сегодня лучше обойтись без галстуков?

— Мне кажется, лучший подарок — это победа, и хорошо, что у нас сегодня получилось победить и порадовать.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/173453-dmitriy_rashevskiy____prospali_pervyiy_period__

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