В семье Сергея Мозякина родился шестой ребенок

В семье тренера «Металлурга» Сергея Мозякина родился сын.

Об этом сообщил сам экс-хоккеист в своем Telegram-канале.

«Друзья, сегодня у меня родился сын! Теперь поздравлять можно», — написал Мозякин и выложил фотографию беременной жены.

В семье Мозякиных уже есть 5 детей — сын Андрей и четыре дочери — Дарья, Мария, Яна и Елена.

42-летний Мозякин завершил карьеру хоккеиста летом 2021 года. С октября этого года он работает в тренерском штабе «Металлурга».