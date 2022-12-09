В «Салавате Юлаеве» прокомментировали санкции со стороны комиссии по аккредитации

«Салават Юлаев» проводит консультации по вопросу оспаривания решения о санкциях к уфимскому клубу со стороны комиссии по аккредитации хоккейных агентов.

«Мы не слышали о существовании комиссии по аккредитации хоккейных агентов. Ведем консультации с международной компанией «Скадден» по вопросу оспаривания», — приводит слова представителя клуба ТАСС.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что на клуб и игроков наложены санкции за работу с не прошедшим аккредитацию в установленные сроки агентом Дэном Мильштейном.