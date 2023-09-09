В «Норникеле» не подтвердили информацию о спонсорстве «Спартака»

В субботу, 9 сентября, «СЭ» стало известно о том, что «Норникель» в ближайшее время станет главным спонсором хоккейного «Спартака».

При этом в самой компании эту новость не подтвердили.

«Данная информация не соответствует действительности», — сообщил представитель «Норникеля», связавшийся с «СЭ».