В «Норникеле» не подтвердили информацию о спонсорстве «Спартака»
В субботу, 9 сентября, «СЭ» стало известно о том, что «Норникель» в ближайшее время станет главным спонсором хоккейного «Спартака».
При этом в самой компании эту новость не подтвердили.
«Данная информация не соответствует действительности», — сообщил представитель «Норникеля», связавшийся с «СЭ».
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|4
|4
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|4
|2
|2
|4
|5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
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|2
|1
|4
|10
|Сочи
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|3
|2
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|1
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|В
|П
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|1
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|7
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|4
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|3
|0
|6
|5
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|2
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|1
|4
|7
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|2
|2
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|8
|Адмирал
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|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
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|3
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|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
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|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
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|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|4 : 0
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|1 : 6
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|4 : 1
|9.09
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Лада – Амур
|5 : 1
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|3 : 4
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