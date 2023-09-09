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Сегодня, 19:30

«Норникель» станет главным спонсором «Спартака»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», компания «Норникель» будет спонсировать хоккейный «Спартак». Вопрос принципиально решен: представители компании входят в курс дела и участвуют в повседневной деятельности клуба. Планируется, что кадровые решения относительного действующего руководства «Спартака» примут позднее. Они будут зависеть от спортивных и коммерческих результатов работы клуба в нынешнем сезоне.

«Норникель» — российская горно-металлургическая компания, которая является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. В течение нескольких лет она является партнером ФХР. Президент «Норникеля» Владимир Потанин — глава попечительского совета НХЛ (Ночной хоккейной лиги).

После 4 матчей красно-белые занимают седьмое место в Западной конференции.

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
9
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КХЛ: «Авангард» обыграл «Барыс», «Металлург» победил «Витязь» и другие матчи 9 сентября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 3 3 0 6
2 Куньлунь 4 3 1 6
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Динамо 4 2 2 4
5 ЦСКА 4 2 2 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
10 Сочи 4 1 3 2
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 4 3 1 7
2 Автомобилист 4 3 1 7
3 Ак Барс 4 3 1 6
4 Авангард 3 3 0 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 3 2 1 4
7 Сибирь 4 2 2 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Лада 4 1 3 2
10 Амур 4 1 3 2
11 Барыс 4 0 4 2
12 Нефтехимик 3 0 3 1
Результаты / календарь
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14.09
9.09 13:00
Динамо – Сочи
 4 : 0
9.09 13:30
Сибирь – Автомобилист
 1 : 6
9.09 14:00
Авангард – Барыс
 4 : 1
9.09 16:30
Лада – Амур
 5 : 1
9.09 17:00
Витязь – Металлург Мг
 3 : 4
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