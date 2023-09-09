«Норникель» станет главным спонсором «Спартака»

Как стало известно «СЭ», компания «Норникель» будет спонсировать хоккейный «Спартак». Вопрос принципиально решен: представители компании входят в курс дела и участвуют в повседневной деятельности клуба. Планируется, что кадровые решения относительного действующего руководства «Спартака» примут позднее. Они будут зависеть от спортивных и коммерческих результатов работы клуба в нынешнем сезоне.

«Норникель» — российская горно-металлургическая компания, которая является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. В течение нескольких лет она является партнером ФХР. Президент «Норникеля» Владимир Потанин — глава попечительского совета НХЛ (Ночной хоккейной лиги).

После 4 матчей красно-белые занимают седьмое место в Западной конференции.