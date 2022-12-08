В Латвии опровергли смерть экс-председателя рижского «Динамо»

TVNET опроверг смерть бывшего председателя совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса.

Ранее Delfi.lv со ссылкой на Itera Latvija сообщил, что бизнесмен скончался в возрасте 76 лет, однако эта информация оказалась ложной. Сейчас Савицкис обсуждает с юристом возможное обращение в суд.

Рижское «Динамо» выступало в КХЛ с 2008 по 2022 год.