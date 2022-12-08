Леонид Вайсфельд рассказал, что думает по поводу ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением по поводу ужесточения лимита на легионеров в КХЛ до трех человек с 1 августа 2023 года.

«Да, по моей информации, этот вопрос в повестке уже не стоит, так как решение принято. Клубы поняли, что их никто спрашивать не собирается, никого не интересует их мнение, оно ничего не стоит, так что будут играть с тремя легионерами. При этом никто не объясняет, почему принято такое решение», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru.