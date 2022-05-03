Форвард системы «Салавата Юлаева» Пашин подписал контракт с «Каролиной»

Нападающий системы «Салавата Юлаева» Александр Пашин подписал трехлетний контракт новичка с «Каролиной», информирует Puckpedia.

Общая сумма соглашения с 19-летним россиянонм составляет 2,5 млн долларов (827 тысяч за сезон).

Пашин был задрафтован «Каролиной» два года назад в седьмом раунде под общим 199-м номером.

В прошедшем сезоне форвард выступал в ВХЛ за «Торос». Он провел 34 матча и набрал 30 очков (17+13). В КХЛ на его счету всего четыре матча, в которых он не набрал очков.

Напомним, за «Каролину» выступают двое россиян — 22-летний вратарь Петр Кочетков и 22-летний нападающий Андрей Свечников.