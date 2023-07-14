В ИИХФ сообщили о получении запроса от ФХР по поводу контракта Федотова с ЦСКА
Президент ИИХФ Люк Тардиф в комментарии «СЭ» сообщил о получении Международной федерацией хоккея запроса на рассмотрение ситуации с контактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
«ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает», — сказал Тардиф «СЭ».
Ранее ФХР сообщила, что решение о возможности участия Ивана Федотова в чемпионате КХЛ будет принимать я только после консультаций с ИИХФ.
Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена армейцев с «Трактором». В регулярном чемпионате КХЛ-2021/22 вратарь провел 26 матчей, выиграв в 14 из них. Процент отраженных бросков составил 91,9, а коэффициент надежности — 2.
В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 22 матча и 16 побед. Процент отраженных бросков 93,7, а коэффициент надежности — 1,85. В составе ЦСКА Иван Федотов стал обладателем Кубка Гагарина. По итогам чемпионата Федотов был признан лучшим вратарем в КХЛ-2021/22.
3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у 26-летнего Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.
8 июля 2023 года голкипер подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/25.
10 июля ФХР заявила, что ситуация с контрактом Федотова с ЦСКА требует детального анализа.
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ЦСКА – Ак Барс
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