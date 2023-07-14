Стала известна зарплата нападающего минского «Динамо» Меркли

Минское «Динамо» подписало новый контракт на один год с нападающим Ником Меркли.

По информации «СЭ», зарплата игрока составит около 29 миллионов рублей в год.

Меркли выступает за «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2022/23 26-летний канадец набрал 40 (20+40) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 3 (1+2) очка в 5 играх Кубка Гагарина.