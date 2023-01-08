В «Динамо» рассказали о ходе восстановления нападающего Эрика О'Делла

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о ходе восстановления нападающего Эрика О'Делла.

«Эрик О'Делл продолжает работать по индивидуальному плану. Врачи наблюдают за форвардом каждый день и оценивают динамику его состояния. У нас нет цели форсировать его возвращение», — приводит слова Сопина пресс-служба бело-голубых.

В нынешнем сезоне О'Делл провел 30 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 28 (13+15) очков. Он является вторым бомбардиром команды.