Главный тренер «Сочи»: «На сегодняшний момент я Мичковым доволен, у него огромное желание играть и огромная самоотдача»
Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).
— Игра была интересная. Мы хорошо начали первый период: сыграли удачно, создавали хорошие моменты, настроились на быструю, активную игру и забили два гола. В начале второго периода был провальный момент, хотя ничего не предвещало — пропустили за минуту три гола. Это нас немножко подкосило. Вот эти серии голов больная для нас тема, мы и в Нижнем Новгороде пропускали быстрые голы. Будем разбираться с этим, говорить и искать возможности, чтобы серии голов так часто не происходили. В этом матче забили третий, игра выровнялась, смогли реализовать свою возможность. Но потом удаление — пропустили четвертый, а затем пятый гол после обидного рикошета. В концовочке попробовали снять вратаря, получили в пустые. В целом игра была быстрой, интересной и напряженной. Команда показала характер и хорошее взаимодействие, рисунок игры был интересным, ребята боролись. По самоотдаче ни к кому претензий нет, жаль, что пропустили больше, чем забили. Но игра была интересной.
— Чего не хватает, чтобы прервать неудачную серию? Это психология или физика?
— Про физику не скажу, мы все видели, что ребята двигаются и работают. У нас молодая команда, мастерства не хватает. И очень сложный календарь. Много игр, тренировочного процесса мало, чтобы там подчистить наши ошибки, дать побольше мастеровитости ребятам. Поэтому приходится заполнять объемом работы, концентрации и свежести нам не всегда хватает. Делаем ошибки, ха которые нас хороший соперник наказывает. Ну и, конечно, психология. Давление идет на молодых ребят, они в такой ситуации впервые — такая ответственность и серия поражений. Но мы видим, что прогресс есть, ребята стараются. Несмотря на серию поражений, рук никто не опускает, это плюс. Мы не сдаемся. Если мы будем так и дальше продолжать, неудачная полоса кончится и победы придут.
— Оцените прогресс Матвея Мичкова за то время, что вы с ним работаете.
— На сегодняшний момент я Мичковым доволен, у него огромное желание играть и огромная самоотдача. Видно, что он полностью отдается и хорошо тренируется. Никаких проблем с ним не вижу: видно, что парень хочет играть и виден прогресс. Тенденция к лидерским качествам у Матвея есть, он очень ответственно работает. У него большое будущее.
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