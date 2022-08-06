17-летний Мичков прокомментировал эпизод с силовым приемом Емелина против себя
Нападающий СКА, капитан сборной России U25 Матвей Мичков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал силовой прием защитника минского «Динамо» Алексея Емелина в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open (4:1). В результате него 17-летний хоккеист получил травму.
— Что можешь сказать об этом эпизоде?
— Да ничего. Игровой момент, так получилось. Для начала будем восстанавливаться, а потом дальше готовиться к сезону.
— Была ли грубость со стороны Емелина?
— Да нет, чего там... Просто так получилось. Не думаю, что кто-то хотел кому-то травму нанести. Все-таки турнир предсезонный. Так сложился момент. Ничего страшного.
— Роман Борисович намекнул, что ты физически не очень хорошо готов. Так ли это?
— Да нет, все согнали на тесте Купера, бегами с первой командой. Не думаю, что дело в физике. Просто неудачно завершился игровой момент.
— Показалось, что ты продолжил играть в хоккей МХЛ. Там ты легко всех обходил.
— Не знаю, не могу сказать, — сказал Мичков «СЭ».
По предварительным данным, Мичков получил растяжение связок, срок восстановления займет от 10 до 14 дней. Планируется, что форвард примет участие Кубке Губернатора Тульской области в составе СКА-1946. Предсезонный турнир МХЛ пройдет c 22 по 26 августа в Туле.
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ЦСКА - Локомотив
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