В «Авангарде» не хотят сотрудничать с финскими и шведскими хоккеистами после их заявлений о России

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков высказался на тему подписания легионеров из Финляндии и Швеции на фоне многих высказываний хоккеистов из этих стран о России.

«У меня нет никакого желания сотрудничать с финскими и шведскими игроками после их заявлений. Каски и Покка должны были выплатить компенсацию после отъезда, но мы вычли эту сумму из бонусов. Они нам ничего не должны, но права на игроков у «Авангарда», — рассказал Волков.

Напомним, что защитники Вилле Покка и Оливер Каски уехали из омского клуба по ходу плей-офф.