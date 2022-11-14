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Сегодня, 13:12

В «Ак Барсе» рассматривают Гатиятулина на место Знарка

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Анвар Гатиятулин.
Фото ХК «Трактор»

По информации «СЭ», в «Ак Барсе» рассматривают кандидатов на место главного тренера в случае увольнения Олега Знарка.

Основный вариант для руководства казанского клуба — Анвар Гатиятулин, который возглавляет «Трактор».

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 29 матчах. Казанцы потерпели 17 поражений в нынешнем сезоне.

Знарок возглавил «Ак Барс» перед началом нынешнего сезона.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
Олег Знарок
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