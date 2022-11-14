«Динамо» достигло нового соглашения с Шипачевым о погашении задолженности

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что клуб достиг новой договоренности с бывшим форвардом команды Вадимом Шипачевым о погашении задолженности.

«Да, «Динамо» достигло с Шипачевым нового соглашения о погашении задолженности», — приводит ТАСС слова Сопина.

В августе Сопин сообщил, что с Шипачевым было подписано соглашение, позволяющее перенести выплату задолженности на более поздний срок.

35-летний нападающий выступал за «Динамо» с 2018 по 2022 год. В межсезонье он перешел в «Ак Барс». Его текущее соглашение с казанским клубом рассчитано до окончания сезона-2024/25.