«Динамо» достигло нового соглашения с Шипачевым о погашении задолженности
Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что клуб достиг новой договоренности с бывшим форвардом команды Вадимом Шипачевым о погашении задолженности.
«Да, «Динамо» достигло с Шипачевым нового соглашения о погашении задолженности», — приводит ТАСС слова Сопина.
В августе Сопин сообщил, что с Шипачевым было подписано соглашение, позволяющее перенести выплату задолженности на более поздний срок.
35-летний нападающий выступал за «Динамо» с 2018 по 2022 год. В межсезонье он перешел в «Ак Барс». Его текущее соглашение с казанским клубом рассчитано до окончания сезона-2024/25.
Источник: https://tass.ru/sport/16315571
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