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В «Адмирале» удивлены заявлением о том, что клуб не сыграет в КХЛ в следующем сезоне

08:37
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«Адмирал» прокомментировал информацию о том, что клуб не выступит в следующем сезоне КХЛ. Ранее правительство Приморского края сообщило, что «Адмирал» не сыграет в следующем сезоне КХЛ, а средства, предусмотренные на финансирование профессиональных клубов, будут перенаправлены в резервный фонд Приморья и пойдут на меры, направленные на борьбу с распространением и последствиями коронавируса.

— Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне, — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Адмирала». — Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее.

В сезоне-2019/20 «Адмирал» занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8130357

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