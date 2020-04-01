В «Адмирале» удивлены заявлением о том, что клуб не сыграет в КХЛ в следующем сезоне

«Адмирал» прокомментировал информацию о том, что клуб не выступит в следующем сезоне КХЛ. Ранее правительство Приморского края сообщило, что «Адмирал» не сыграет в следующем сезоне КХЛ, а средства, предусмотренные на финансирование профессиональных клубов, будут перенаправлены в резервный фонд Приморья и пойдут на меры, направленные на борьбу с распространением и последствиями коронавируса.

— Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне, — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Адмирала». — Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее.

В сезоне-2019/20 «Адмирал» занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.