В «Адмирале» ожидают сложностей из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ
Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин ожидает сложностей из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.
В данный момент клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров. С сезона-2023/24 можно будет вносить в заявку до трех иностранцев.
«У нас своей молодежи не так много, детской школе нет даже 10 лет, сложности будут. Легче тем клубам, в которых школы работают десятилетиями. Будет ли для нас проблемой изменение трансферной политики в связи с ужесточением лимита, время покажет, но на сегодняшний день нас устраивает лимит в пять легионеров. Сложно сказать, как будет формироваться команда с тремя легионерами», — приводит ТАСС слова Аверкина.
Сейчас в «Адмирале» играют пять легионеров: защитники Колби Уильямс (Канада) и Либор Шулак (Чехия), а также нападающие Михал Криштоф (Словакия), Рудольф Червены (Чехия) и Николай Елисеев (Латвия).
«Адмирал» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 44 очками в 35 матчах.
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|15
|39
|7
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|33
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|8
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|35
|14
|21
|33
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|Барыс
|35
|14
|21
|30
|10
|Нефтехимик
|33
|14
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|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
|26.11
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|- : -
|26.11
|17:00
|
Локомотив – Сибирь
|- : -
|26.11
|17:00
|
Северсталь – Авангард
|- : -
|26.11
|17:00
|
Торпедо – СКА
|- : -