В «Адмирале» ожидают сложностей из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин ожидает сложностей из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

В данный момент клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров. С сезона-2023/24 можно будет вносить в заявку до трех иностранцев.

«У нас своей молодежи не так много, детской школе нет даже 10 лет, сложности будут. Легче тем клубам, в которых школы работают десятилетиями. Будет ли для нас проблемой изменение трансферной политики в связи с ужесточением лимита, время покажет, но на сегодняшний день нас устраивает лимит в пять легионеров. Сложно сказать, как будет формироваться команда с тремя легионерами», — приводит ТАСС слова Аверкина.

Сейчас в «Адмирале» играют пять легионеров: защитники Колби Уильямс (Канада) и Либор Шулак (Чехия), а также нападающие Михал Криштоф (Словакия), Рудольф Червены (Чехия) и Николай Елисеев (Латвия).

«Адмирал» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 44 очками в 35 матчах.