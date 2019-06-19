Утвержден план предсезонной подготовки "Салавата Юлаева"

Утвержден план предсезонной подготовки уфимской "Салавата Юлаева", информирует официальный сайт клуба. 15 июля команда пройдет медицинское обследование, после которого начнутся сборы и контрольные матчи.

15.07 – 19.07 – Медицинский осмотр, тесты, тренировки

20.07 – 01.08 – Сборы в УТЦ "Паюлахти" (Финляндия). Контрольный матч с "Нефтехимиком"

07.08 – 11.08 – Турнир в Нур-Султане (Республика Казахстан), 4 контрольных матча: "Барыс", "Ак Барс", "Автомобилист", "Нефтехимик".

17.08 – 18.08 – 2 контрольных матча с "Трактором", УСА "Уфа-Арена"

26.08 – 28.08 – 3 контрольных матча с "Автомобилистом", "Нефтехимиком", УСА "Уфа-Арена"