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Сегодня, 17:07

«Лада» в овертайме обыграла «Автомобилист» и прервала серию из пяти поражений подряд

Алина Савинова
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«Лада» на выезде одержала победу над «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

За команду из Тольятти в основное время голы забили Никита Попугаев, Сергей Шумаков и Андрей Алтыбармакян. У екатеринбургского клуба отличились Данил Романцев, Кертис Волк и Стефан Да Коста. Гол «Автомобилиста» на 6-й минуте третьего периода не был засчитан из-за блокировка вратаря.

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Березин.

«Лада» прервала серию из пяти поражений подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции (61 очко в 52 играх). «Автомобилист» с 62 очками в 52 матчах располагается на 4-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Попугаев — 6 (Сафин, М. Березин), 2:38 — 0:1. Шумаков — 12 (Кугрышев), 12:37 — 0:2. Романцев — 4 (мен.), 19:43 — 1:2. Алтыбармакян — 10 (мен., Куликов), 44:28 — 1:3. Волк — 7 (бол., Эберт, Да Коста), 48:50 — 2:3. Да Коста — 13 (мен., Волк), 59:21 — 3:3. М. Березин — 3 (Алтыбармакян), 61:25 — 3:4.

Вратари: Аликин (Галкин, 12:37, 58:10 — 58:47, 58:54 — 59:21) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (14+9+14+0) — 26 (5+11+6+4).

Судьи: Беляев, Бирин.

13 января. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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ХК Лада
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 49 30 19 63
4 Автомобилист 52 28 24 62
5 Трактор 51 28 23 61
6 Лада 52 25 27 61
7 Ак Барс 49 28 21 58
8 Сибирь 51 23 28 55
9 Нефтехимик 51 21 30 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 49 14 35 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 33 16 70
2 Динамо М 50 33 17 70
3 СКА 50 33 17 68
4 Спартак 51 30 21 67
5 Торпедо 49 29 20 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 49 24 25 55
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 51 16 35 38
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Автомобилист – Лада
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