Ураков — о победе над «Ладой»: «Игра складывалась для нас хорошо, мы больше созидали»

Форвард «Нефтехимика» Кирилл Ураков подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Лады» (4:2).

— Мы провели хороший матч, — приводит слова Уракова официальный сайт клуба. — В плане заброшенных шайб он был интересен болельщикам. Игра складывалась для нас хорошо, мы больше созидали. Да, в третьем периоде нас поджали, но такое бывает. Сопернику нужно было отыгрываться. Проходных матчей сейчас нет вообще. Нужно всегда играть до конца.

— За месяц мы с «Ладой» сыграли четыре игры. Не устали играть с одними и теми же?

— Нет. Просто за это время досконально изучили друг друга в плане системы игры и где-то от этого играть даже сложнее.

— С 4:0 все равно концовочка получилась нервной. Рано поверили в победу или стечение обстоятельств?

— Стечение обстоятельств. Мы не бросили играть, просто сопернику удалось забить совсем необязательные голы. Такие тоже случаются. Главное с холодной головой играть до конца.

«Нефтехимик» набрал 61 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд — 71 очко и 7-я строчка таблицы «Востока».