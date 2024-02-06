Браташ — о поражении от «Нефтехимика»: «Включаем свой максимум, когда зачастую это уже поздно»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:4).

«Игра опять поделилась пополам. Первую половину мы безнадежно проиграли, а вторую — оптимистично выиграли. Общий счет, к сожалению, не за нас. У меня напрашивается параллель с прошлой игрой в Уфе, тоже, когда мы провалили два периода, а третий сыграли очень достойно и совсем с другим содержанием. Я бы сказал, что после Нового года у нас остается эта проблема: мы как-то периодами включаемся. Включаем свой максимум, когда зачастую это уже поздно. Это вопрос психологии: «раз мы поднялись так высоко, набрали столько очков, значит, у нас такой высокий уровень» — и перестали бояться», — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 61 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд — 71 очко и 7-я строчка таблицы «Востока».