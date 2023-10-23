Умер бывший защитник «Динамо» Дмитрий Суханов

В возрасте 49 лет умер бывший защитник «Динамо», чемпион России по хоккею Дмитрий Суханов.

Об этом сообщил его экс-одноклубник Евгений Грибко.

«К сожалению, Дмитрий Суханов ушел из жизни. Пока не знаю, что точно стало причиной смерти, но, скорее всего, у него оторвался тромб. Завтра будет прощание, а потом его повезут в Тольятти, где и похоронят», — приводит РИА «Новости» слова Грибко.

Суханов становился чемпионом России в составе «Динамо» в 1993 году, а в 1995 году выигрывал Межнациональную хоккейную лигу и становился обладателем Кубка лиги.