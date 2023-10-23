Долганов, Бек и Рой признаны лучшими хоккеистами недели в КХЛ
Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов, защитник «Витязя» Джереми Рой и нападающий «Сибири» Тэйлор Бек признаны лучшими хоккеистами недели в КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Долганов впервые в карьере стал лучшим вратарем недели. Он помог «Нефтехимику» одержать 3 победы в 3 матчах, отразил 96,67 процента бросков и отыграл 2 встречи на ноль.
Джереми Рой впервые был признан лучшим защитником недели, у него 5 (2+3) очков в 3 матчах за «Витязь».
Тэйлор Бек во второй раз попал в список лучших хоккеистов недели. На его счету 7 (2+5) очков в 4 матчах.
Лучшим новичком недели стал форвард «Адмирала» Дмитрий Бучельников, у которого 3 (1+2) очка в 3 матчах.
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