Умарк призвал немедленно остановить плей-офф КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк призвал немедленно остановить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина. Из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции с турнира снялись «Йокерит» и «Барыс». КХЛ пока официально не приостановила сезон.

— Достаточно. Остановите этот вирус, — написал Умарк в Instagram.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них — завозные.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список