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Умарк призвал немедленно остановить плей-офф КХЛ

16:58
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Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк призвал немедленно остановить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина. Из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции с турнира снялись «Йокерит» и «Барыс». КХЛ пока официально не приостановила сезон.

— Достаточно. Остановите этот вирус, — написал Умарк в Instagram.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них — завозные.

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