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У Галиева из «Ак Барса» родился сын

12:21
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У нападающего «Ак Барса» Станислава Галиева родился сын. Его назвали Лео.

— Пополнение в семье Галиевых! У Стаса и его супруги Оли родился сын Лео! Мы поздравляем их с этим радостным событием и желаем большого семейного счастья и крепкого здоровья! Ура, — говорится в сообщении клуба.

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