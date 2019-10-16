У Галиева из «Ак Барса» родился сын
12:21
У нападающего «Ак Барса» Станислава Галиева родился сын. Его назвали Лео.
— Пополнение в семье Галиевых! У Стаса и его супруги Оли родился сын Лео! Мы поздравляем их с этим радостным событием и желаем большого семейного счастья и крепкого здоровья! Ура, — говорится в сообщении клуба.
Пополнение в семье Галиевых! ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 16, 2019
У Стаса и его супруги Оли родился сын Лео! Мы поздравляем их с этим радостным событием и желаем большого семейного счастья и крепкого здоровья! Ура! ? pic.twitter.com/lUFDU6tbvY