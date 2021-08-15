Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал уход Костина и Семенова

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» прокомментировал уход из команды нападающих Клима Костина («Сент-Луис») и Кирилла Семенова («Торонто»).

— Костин сильно помог нашей команде в прошлом сезоне. К сожалению, от нас мало что зависит. Клим связан контрактом с «Сент-Луисом». Мы контактировали с «Блюз» в конце сезона, желая оставить Костина, и получили отрицательный ответ. «Сент-Луис» даст ему шанс в тренировочном лагере, посмотрит, что у него получится. Заиграют Костина в основном составе или обменяют, ведь молодой игрок, выбранный в первом раунде, всегда ценный актив. Просто так им не хотят разбрасываться.

А вот на Семенова мы очень рассчитывали и сделали ему хорошее предложение на два года. Его уход стал самой неожиданной нашей потерей в межсезонье. При этом пожали друг другу руки и расстались на хорошей ноте. У нас на ближайшее время свои задачи, у него — свои. Желаем Кириллу закрепиться в НХЛ.

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