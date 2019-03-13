Туктамышева участвовала в шоу перед матчем СКА - "Локомотив" и произвела вбрасывание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поучаствовала в шоу перед игрой второго раунда плей-офф КХЛ СКА - "Локомотив", сообщает официальный Твиттер клуба из Санкт-Петербурга. Также перед началом встречи она произвела символическое вбрасывание.

Очаровательная @TuktikLiza сегодня не только успела поучаствовать в предматчевом шоу, но и произвела символическое вбрасывание ❤️💙

В перерыве – еще один сюрприз для болельщиков Ледового! pic.twitter.com/hb0ck4ZDoD – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 13 марта 2019 г.

Напомним, Туктамышева не была выбрана для участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Сайтаме. После первого периода счет в матче СКА - "Локомотив" равный - 0:0.

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