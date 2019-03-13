20:22 | Хоккей — КХЛ

Туктамышева участвовала в шоу перед матчем СКА - "Локомотив" и произвела вбрасывание

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поучаствовала в шоу перед игрой второго раунда плей-офф КХЛ СКА - "Локомотив", сообщает официальный Твиттер клуба из Санкт-Петербурга. Также перед началом встречи она произвела символическое вбрасывание.

 

Напомним, Туктамышева не была выбрана для участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Сайтаме. После первого периода счет в матче СКА - "Локомотив" равный - 0:0.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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