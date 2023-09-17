Трой Джозефс установил рекорд «Лады», отличившись в пятом матче подряд
Нападающий «Лады» Трой Джозефс обновил клубный рекорд в матче против магнитогорского «Металлурга» (3:1) В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
29-летний канадец забросил одну из шайб, отличившись в пятом матче подряд. Ранее рекорд принадлежал Георгию Белоусову и Антону Крысанову, которые проводили по 4 результативные игры кряду.
Всего в активе Джозефса 7 (6+1) очков в 7 матчах регулярного сезона КХЛ.
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