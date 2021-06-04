Три специалиста пополнили тренерский штаб минского «Динамо»

Белорусские тренеры Дмитрий Астапенко, Дмитрий Филиппович и Алексей Дашкевич подписали контракты с минским «Динамо», сообщает сайт клуба.

В новом сезоне тренерский штаб «зубров» расширится. Тренером по индивидуальному развитию станет Дмитрий Астапенко.

В хоккейном мире он известен как специалист по развитию техники катания. Индивидуально работал со звездами НХЛ и КХЛ.

Тренером вратарей станет Дмитрий Филиппович, который ранее шесть лет работал в СДЮШОР БФСО «Динамо», затем — три года в сборных Беларуси U17 и U18.

За общефизическую подготовку теперь будет отвечать Алексей Дашкевич.