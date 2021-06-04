Три специалиста пополнили тренерский штаб минского «Динамо»
18:08
Белорусские тренеры Дмитрий Астапенко, Дмитрий Филиппович и Алексей Дашкевич подписали контракты с минским «Динамо», сообщает сайт клуба.
В новом сезоне тренерский штаб «зубров» расширится. Тренером по индивидуальному развитию станет Дмитрий Астапенко.
В хоккейном мире он известен как специалист по развитию техники катания. Индивидуально работал со звездами НХЛ и КХЛ.
Тренером вратарей станет Дмитрий Филиппович, который ранее шесть лет работал в СДЮШОР БФСО «Динамо», затем — три года в сборных Беларуси U17 и U18.
За общефизическую подготовку теперь будет отвечать Алексей Дашкевич.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/tri-spetsialista-popolnili-trenerskiy-shtab/
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