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Три специалиста пополнили тренерский штаб минского «Динамо»

18:08
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Белорусские тренеры Дмитрий Астапенко, Дмитрий Филиппович и Алексей Дашкевич подписали контракты с минским «Динамо», сообщает сайт клуба.

В новом сезоне тренерский штаб «зубров» расширится. Тренером по индивидуальному развитию станет Дмитрий Астапенко.

В хоккейном мире он известен как специалист по развитию техники катания. Индивидуально работал со звездами НХЛ и КХЛ.

Тренером вратарей станет Дмитрий Филиппович, который ранее шесть лет работал в СДЮШОР БФСО «Динамо», затем — три года в сборных Беларуси U17 и U18.

За общефизическую подготовку теперь будет отвечать Алексей Дашкевич.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/tri-spetsialista-popolnili-trenerskiy-shtab/

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