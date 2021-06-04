Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков ответил на вопрос, будет ли клуб использовать шесть легионеров в следующем сезоне.

«Шесть легионеров в команде — это была вынужденная мера. По ходу сезона оптимально иметь пять легионеров, чтобы каждый из них мог вложить максимум в командный успех. В прошлом году возникла необходимость в привлечении Шимона Грубеца, которая окупилось и оказалась оправданной. Надеюсь, что не столкнемся с привлечением шести легионеров в дальнейшем. На данном этапе даже рассматриваем возможность оставить одно место под легионера, если Буше примет решение продолжить карьеру в другом клубе», — цитирует Волкова официальный сайт клуба.

«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21, в финале обыграв ЦСКА в шести матчах серии (4-2).