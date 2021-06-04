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Крылов рассказал о скором возвращении «Авангарда» в Омск

17:55
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал слухи о том, что клуб не вернется в Омск.

«Каждый раз задаются одни и те же вопросы от тех людей, которые за это переживают. С одной стороны, их можно понять, но с другой стороны наши дела показывают, что «Авангард» обязательно вернется в Омск и произойдет это уже очень скоро. Сегодня на совете директоров мы уже обсуждали первичный план по переезду команды следующим летом. Поверьте мне, все идет по плану», — цитирует Крылова официальный сайт клуба.

«Авангард» играет в Балашихе с 2018 года в связи с реконструкцией стадиона в Омске. В сезоне-2020/21 «Авангард» выиграл Кубок Гагарина впервые в истории клуба.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42390/

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