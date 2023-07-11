Три шведских клуба пожизненно отстранили хоккеистов и тренеров, оставшихся в КХЛ после начала СВО

Шведский клуб «Юргорден» навсегда отказался от сотрудничества с хоккеистами, тренерами и любым другим персоналом, продолжившим работу в КХЛ после начала специальной военной операции (СВО), сообщается на официальном сайте команды.

Решение было принято на ежегодном собрании клуба, 26 из 29 представителей руководства проголосовали «за». При этом отмечается, что решение может быть изменено впоследствии, если «условия значительно изменятся».

«Юргорден» стал третьим клубом, отказавшимся подписывать контракты с хоккеистами или тренерами из КХЛ. Ранее аналогичное решение приняли «Фрелунда» и «Брюнес».

Ранее спортивный директор «Юргордена» отказался вести переговоры с шведским вратарем Адамом Рейдеборном, который рассматривал возможность возвращения в команду после истечения контракта с ЦСКА, который действовал до конца сезона-2023/24. Рейдеборн уже играл за «Юргорден» с 2012 по 2014 год и с 2016 по 2019 год.

В результате голкипер подписал контракт со швейцарским «Берном».