Стала известна зарплата нападающего «Амура» Грецкого

Нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий продлил контракт с клубом на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата Грецкого составит 6 миллионов рублей в год.

26-летний белорус перешел в «Амур» летом 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 43 матча и набрал 5 (3+2) очков.

По итогам ФОНБЕТ Регулярного чемпионата КХЛ «Амур» не смог выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.