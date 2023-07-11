Коньков: «Лайпсик должен быть на голову сильнее всех остальных, чтобы попасть в сборную России»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков отреагировал на желание канадца Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

«Мотивация и выгода для Лайпсика здесь проста и очевидна. Желание получить российское гражданство, во-первых, говорит о том, что игрок связывает свои ближайшие хоккейные карьерные годы с выступлением в Континентальной хоккейной лиге. Он не будет попадать под лимит. Во-вторых, если он получит наше гражданство, возможно на какое-то время откажется от гражданства Канады, и наверняка это будет выгодно для него с точки зрения налогообложения. А то, что Лайпсик может сыграть в составе сборной России, в теории это может произойти, но здесь вопрос на каких турнирах. Потому что в чемпионате мира, думаю, что еще год мы точно не примем участие. А вот на таких больших турнирах — Олимпийские игры или Кубок мира, думаю, все равно при комплектовании сборной в приоритете будут игроки, рожденные в России. В этом случае, чтобы попасть в состав, Лайпсик должен быть на голову сильнее всех остальных, а такого сейчас нет», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.

Ранее Лайпсик перешел в СКА из «Металлурга», подписав контракт с петербургским клубом на два года. В минувшем сезоне нападающий провел 65 матчей за магнитогорскую команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на его счету 11 (2+9) очков в 11 играх.