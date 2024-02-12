Тренерский совет ФХР проголосовал против увеличения лимита на легионеров

Тренерский совет Федерации хоккея России (ФХР) проголосовал против увеличения лимита на легионеров в КХЛ, сообщается на сайте федерации.

Сообщается, что тренерский совет единогласно проголосовал против инициативы. Заседание состоялось 12 февраля под председательством Бориса Майорова.

«КХЛ ссылается на позицию хоккейных клубов по итогам проведенного среди них опроса, при этом обоснования и подтверждения необходимости увеличения лимита не предоставлены», — сказано в заявлении на сайте ФХР.

1 февраля стало известно, что большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита не легионеров. C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трех иностранцев (раньше разрешалось выбирать до пяти игроков).