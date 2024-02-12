Дер-Аргучинцев назвал «Трактор» одной из самых атакующих команд в КХЛ

Форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев оценил игру команды в чемпионате КХЛ.

«В команде полное творчество и нет схем? Так оно и есть. Мы играем по ситуации, стараемся творить, создавать на индивидуальных действиях. Схемы понятны: кто-то всегда открывается в центре, кто-то — под воротами. Но в основном ты стараешься играть на мастерстве, и так играть вдвойне приятнее. Я считаю, что «Трактор» сейчас одна из самых атакующих команд в КХЛ. Соперникам, когда они играют от обороны, тяжело играть против нас, потому что не знают, чего ждать, когда нет схем и есть творчество. Не все идеально в обороне? Когда играешь в атакующий хоккей, случаются матчи, когда мы не очень выглядим в обороне. Но если даже пропускаем, то стараемся не сдаваться и идти вперед, забивать больше голов, чем соперник», — приводит слова Дер-Аргучинцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел за «Трактор» 52 игры и набрал 32 (16+16) очков.