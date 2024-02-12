Форвард «Трактора» Дер-Аргучинцев заявил, что ему очень нравится в КХЛ

Форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев поделился впечатлениями от игры в КХЛ.

«В целом хороший сезон. Мне очень нравится играть в «Тракторе» и в КХЛ, я кайфую в каждом матче и дома, и на выезде. Команда показывает интересный хоккей и подходит к плей-офф в хорошей форме. А от себя всегда ожидаешь большего: какие-то игры получаются, какие-то — нет. Нужно ли время на адаптацию после возвращения из Северной Америки? Да, все равно перестраиваешься, и, наверное, я еще не полностью перестроился. Когда чувствуешь себя комфортно в лиге, каждый матч играешь на своем уровне. В этом сезоне у меня получается волнами: какая-то игра — хорошо, какая-то — не очень. Во второй половине чемпионата стало уже больше стабильности, и, на мой взгляд, это самое важное», — приводит слова Дер-Аргучинцева «РБ Спорт».

В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев провел 21 матч за «Торпедо», после чего выступал в Северной Америке.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел за «Трактор» 52 игры и набрал 32 (16+16) очков.