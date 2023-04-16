Тренер вратарей Ключников перейдет из «Адмирала» в СКА

Как стало известно «СЭ», тренер вратарей «Адмирала» Юрий Ключников перейдет на работу в СКА.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг анонсировал изменения в тренерском штабе.

Ключников работает в «Адмирале» с 2021 года. Ранее 39-летний специалист работал в «Красной Армии» и молодежке «Крыльев Советов».