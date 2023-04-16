Ротенберг рассказал, как СКА может победить ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги сезона для питерского клуба.

«В целом у нас удачный сезон. Мы на 70 процентов выполнили то, что от нас требовалось. Будет ли меняться команда? 90 процентов игроков имеют контракты. А вот в прошлом году мы начинали почти с нуля. Надо усиливать вратарскую позицию, будут изменения в тренерском штабе по вратарям. Если добавим в реализации, то обязательно победим ЦСКА», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

СКА проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина (2-4). В финале москвичи сыграют с «Ак Барсом». Первый матч серии состоится 17 апреля в Казани.