Экс-защитник «Спартака» Щитов: «Магнитка» очень хороша»

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов поделился мнением о пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом» (5:2).

«Во-первых, «Автомобилист» плохо начал игру. Магнитогорск сразу завладел инициативой. Они забили очень важный гол в конце первого периода. У «Магнитки» было еще много возможностей забить, но вратарь «Авто» держал команду в игре. «Металлург», как и всегда, был активен. Благодаря Аликину екатеринбургская команда смогла догнать соперника и сравнять счет в матче.

«Магнитка» очень хороша — классно играет. Молодые ребята прекрасно смотрятся. Стоит отметить Андрея Разина, какую серьезную работу он проделал», — цитирует Щитова Legalbet.ru.